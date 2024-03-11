Україна починає переговори з регуляторами США та ЄС про відкриття аеропортів

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

«Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського – так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми», — наголосив міністр.

За його словами, наразі зарано говорити про точні терміни, але зараз Україна передаватиме своє бачення регуляторам і вступатиме з ними в офіційні перемовини.

«Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль — це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили й проводимо консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю», — підкреслив Кубраков.

Він також зазначив, що на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Проте Україні важливо почути перший офіційний зворотний зв’язок від регуляторів.

Кубраков наголосив, що вже є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Він додав, що перемовини також тривають з трьома українськими компаніями.

«Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна», — сказав посадовець.

Щодо створення власного національного авіаційного оператора український міністр наголосив, що під час війни це точно не є пріоритетом, але згодом до цього питання потрібно буде повернутися.