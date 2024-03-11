Отличные рыболовные крючки от Master-hooks У Латвії перевірятимуть людей, які голосуватимуть на виборах президента РФ у посольстві » Зеленський провів Ставку: Україна будує 2000 кілометрів фортифікацій у три смуги Президент Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставик верховного головнокомандувача, на якій ішлося про нагальні питання: ситуацію на фронті, озброєння та будівництво фортифікацій — глава держави в соцмережах «Важлива тема – фортифікації. Звіт прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів – масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення». Зазначається, що Зеленський заслухав детальні зведення від командування щодо ситуації на полі бою. Зокрема доповіді головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Йшлося про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти. Крім цього доповідали щодо забезпечення фронту всім необхідним міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.