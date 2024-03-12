ЄС домовився поповнити на 5 млрд євро фонд, з якого допомагають Україні зброєю

Країни Європейського Союзу вже завтра, 13 березня, можуть погодити збільшення на 5 мільярдів євро фінансування Європейського фонду миру, який використовується для фінансування військових поставок в Україну.

Про це повідомив Financial Times із посиланням на чотирьох поінформованих посадовців, пише «Європейська правда».

Схвалення нового траншу до «військового фонду» ЄС має відбутись на засіданні послів країн-членів 13 березня. Наразі незрозуміло, яка саме частина з 5 мільярдів євро буде використовуватись на військову допомогу Києву.

Передбачається, що пріоритет віддаватиметься закупівлі зброї європейського виробництва, хоча не виключається зброя з третіх країн, якщо вона є єдиним варіантом, передає FT.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру (зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю).