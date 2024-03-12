ЄС планує виділити Україні перший транш із заморожених активів РФ вже у липні цього року

Європейський Союз планує виділити Україні 2-3 млрд євро з прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів, вже влітку цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію пов’язаних із санкціями прибутків, перший транш грошей може бути виділений вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення держав-членів.

Очікується, що пропозиція буде зроблена до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала спрямувати кошти на військову підтримку, а не на післявоєнну відбудову, як це передбачалося спочатку, що викликало суперечки в деяких столицях.

Повідомляється, що цього року Україна отримає від 2 до 3 млрд євро, залежно від відсоткових ставок. За словами чиновників ЄС, загальний прибуток, отриманий від Euroclear, може сягнути 20 млрд євро до 2027 року.

Близько 190 млрд євро російських суверенних активів були іммобілізовані в Euroclear з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, що принесло 3,85 млрд євро прибутку. У депозитарії зберігається більша частина активів російського центрального банку на суму 260 мільярдів євро, заморожених західними санкціями.

Додається, що ЄС міг би використати ці прибутки для закупівлі зброї Україні через існуючий фонд, про поповнення якого країни-члени наразі ведуть переговори на суму 5 млрд євро, або для інвестування в українську оборонну промисловість.

Згідно з проєктом внутрішньої пропозиції Єврокомісії Брюссель міг би привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених російських активів Euroclear, і перерахувати їх до бюджету ЄС.

Потім ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей.

Пропозиція потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів.

За словами чиновників ЄС, Euroclear вже зіткнувся з більш ніж 100 судовими позовами в Росії щодо знерухомлених активів індивідуальних інвесторів, і російські суди можуть винести рішення про арешт близько 33 млрд євро західних активів, заблокованих у центральному російському депозитарії цінних паперів.