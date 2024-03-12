Байден заявив, що зараз немає потреби в додаткових військах США в Польщі

Про це повідомляє Bloomberg.

«Немає потреби в додаткових військах на польському кордоні, але я зустрічаюся з прем’єр-міністром завтра», — сказав президент США.

Так Байден відповів на прохання свого польського колеги Анджея Дуди про збільшення особового складу і військової техніки, щоб зменшити занепокоєння з приводу російської агресії на східному фланзі НАТО.

Як розповіло джерело Bloomberg, Дуда напередодні сказав, що під час візиту до США проситиме розмістити додатковий контингент, а також прискорити постачання військової техніки й продати Польщі більш сучасне озброєння.