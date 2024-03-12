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Эксклюзивные привилегии для эксклюзивных гостей

The Shoppes at Marina Bay Sands и кулинарные предложения курорта, которые предоставляют льготы участникам программы Sands Lifestyle Rewards, являются одним из основных направлений для сингапурской элиты и высокопоставленных клиентов, посещающих остров-государство.

На курорте расположены одни из самых престижных ресторанов страны, включая удостоенный двух звезд Мишлен японский ресторан высокой кухни Waku Ghin и стейк-хаус Cut by Wolfgang Puck, удостоенный одной звезды Мишлен. Marina Bay Sands также предлагает захватывающие развлечения и музей искусств и науки. Также здесь будет действовать образовательная программа. К примеру, желающие смогут узнать на семинаре, как отыграть бонусы казино.

Участники программы Sands Lifestyle Rewards, потратившие за год 5 000 сингапурских долларов (3 700 долларов США), получают 10 % скидки на гостиничные номера, 20 % баллов за квалифицированные покупки в The Shoppes и ресторанах, а также бесплатный вход на смотровую площадку Marina Bay Sands SkyPark. Чтобы достичь высшего уровня программы лояльности «Paiza», участник должен потратить не менее 500 000 сингапурских долларов за год.

 

12 марта, 2024 | Category: Новости

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