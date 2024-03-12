Генеральный директор китайской стриминговой платформы DouYu арестован за азартные игры и порно

Два года назад инвестиционная исследовательская компания Grizzly Reports обнаружила, что китайская платформа для стриминга DouYu поддерживает распространение незаконных азартных игр среди своих стримеров. Теперь власти, наконец, докопались до истины: в октябре основатель и генеральный директор DouYu Чэнь Шаоцзе якобы был арестован за разрешение азартных игр и порнографии на платформе.

Китайское государственное СМИ Монослот сообщило об этом, но не уточнило, что власти арестовали Чена. Вместо этого оно лишь сообщило, что его «забрали» и с тех пор о нем ничего не слышно и не видно.

Глава компании, зарегистрированной на бирже NASDAQ, не первый, кто «исчезает» из поля зрения общественности. Джек Ма, генеральный директор гиганта электронной коммерции Alibaba, и основатель и генеральный директор China Renaissance Бао Фань столкнулись с той же судьбой. Ма теперь не высовывается, а Бао не видно с февраля этого года.

Чэнь основал свою стриминговую платформу в 2014 году и превратил ее в один из самых популярных брендов в Китае. Она специализируется на прямых трансляциях видеоигр, а также имеет свой собственный киберспортивный бренд.

Имея около 50 миллионов пользователей, DouYu удалось захватить рынок потокового вещания игр и выйти на другие законные направления, такие как приготовление пищи и ремонт дома. Сайт также предположительно вошел в сферы, которые до сих пор запрещены в Китае.

Два года назад Grizzly Reports обвинила компанию в том, что она поощряет стримеров создавать онлайн-лотереи и другие формы азартных игр. Компания, поддерживаемая Tencent, якобы рассматривала такой контент как отличный способ увеличить доходы.

В мае этого года Администрация киберпространства Китая, контролирующая Интернет, посетила штаб-квартиру DouYu. Это была проверка деятельности компании, которая длилась месяц, и после нее китайские власти выдали Чену и DouYu предписания об исправлении ситуации.





Судьба Чэня может повторить путь другого предпринимателя, занимающегося стримингом, Ван Синя. Ван способствовал появлению онлайн-потока в Китае, но в 2016 году его мир рухнул.

По обвинению в том, что он способствовал распространению порнографии и азартных игр через свою платформу, Ван отправился в тюрьму на три с половиной года и должен был заплатить штраф в размере 1 миллиона китайских юаней (137 300 долларов США). Он отбыл только два года наказания, после чего был освобожден.