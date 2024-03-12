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Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 425 890 (+910) осіб,
  • танків ‒ 6747 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 901 (+27) од,
  • артилерійських систем – 10 522 (+23) од,
  • РСЗВ – 1016 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 713 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43) од,
  • крилаті ракети ‒ 1920 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 870 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1691 (+5) од.
12 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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