Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 425 890 (+910) осіб,
- танків ‒ 6747 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 901 (+27) од,
- артилерійських систем – 10 522 (+23) од,
- РСЗВ – 1016 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 713 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43) од,
- крилаті ракети ‒ 1920 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 870 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 1691 (+5) од.
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