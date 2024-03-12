Офіс генпрокурора розслідує причетність Білорусі до викрадення українських дітей Байден заявив, що зараз немає потреби в додаткових військах США в Польщі » Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Російські окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, але ЗСУ відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 910 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 425 890 (+910) осіб,

танків ‒ 6747 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 901 (+27) од,

артилерійських систем – 10 522 (+23) од,

РСЗВ – 1016 (+0) од,

засоби ППО ‒ 713 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43) од,

крилаті ракети ‒ 1920 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 870 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1691 (+5) од.