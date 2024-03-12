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Міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п’яти країнах

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Громадяни України можуть скористатися такою послугою загалом у 27 країнах Європейського Союзу.

«Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг», — написав Клименко.

За словами міністра, громадяни України завдяки міжнародній доставці обміняли більше 5 тис. водійських документів.

Очільник МВС нагадав, що оформити заявку на доставку посвідчення можна через Кабінет водія.

12 марта, 2024 | Category: Новости, Украина

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