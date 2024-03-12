Офіс генпрокурора розслідує причетність Білорусі до викрадення українських дітей

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін у коментарі Еспресо.

«Ці провадження (депортація дітей до РФ — ред.) зараз розслідуються дуже активно. Ми також співпрацюємо з нашими партнерами, які допомагають нам у зборі доказів. Ми також розслідуємо потенційне скоєння цього злочину з боку представників Республіки Білорусь. Тому ці розслідування знаходяться у нашому пріоритеті», — сказав Костін.

Генпрокурор зазначив, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у розслідуванні цього злочину, але також проводить і власне розслідування щодо посадовців РФ, які можуть бути причетні до викрадення українських дітей.

Костін припустив, що результати розслідувань представлять у поточному році.