Пашинян заявив про припинення спільного патрулювання аеропорту Єревана з прикордонниками РФ з 1 серпня

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише «Інтерфакс».

«Ми поінформували російську сторону, що ухвалили таке рішення (про виведення російських прикордонників з єреванського аеропорту – ІФ). У листі зазначено термін – 1 серпня 2024 року», – сказав Пашинян на пресконференції у вівторок, 12 березня.

За його словами, листа надіслано в.о. начальника Прикордонної служби Вірменії на ім’я командувача Прикордонних військ РФ у Вірменії.

«Це робочий, а не політичний чи геополітичний процес. У листі міститься подяка російській стороні, і насамперед це лист подяки. І ми поінформували, що з 1 серпня службу в аеропорту нестимемо самостійно», — сказав Пашинян.

Вірменія вже раніше повідомила про намір вивести російських прикордонників з аеропорту у Єревані.

Представники Прикордонного управління ФСБ Росії спільно з Прикордонними військами Служби нацбезпеки Вірменії охороняють також кордони країни з Туреччиною та Іраном на підставі договору від 1992 року.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відзначив, що повідомлення про припинення роботи російських прикордонників у «Звартноц» отримано, і з цього питання продовжуються контакти.