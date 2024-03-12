Покупка Sega Sammy положила конец нисходящей спирали GAN

Британская компания GAN вышла на биржу в США около трех с половиной лет назад, когда акции, связанные со спортивными ставками, бурно обсуждались инвестиционным сообществом.

В то время энтузиазм к акциям спортивных букмекеров был на пике, что подтверждается тем, что GAN предложила цену первичного размещения акций (IPO) на уровне 8,50 доллара США, а в первый день торгов заиграла на уровне 13 долларов. После этого акции пошли вверх, достигнув в феврале 2024 года отметки 32 доллара за акцию, сообщает Monoslot. После этого начался длительный спад, в результате которого цена закрытия во вторник составила 89,1 цента. За последние 12 месяцев акции потеряли 43,91 % своей стоимости.

Планы Sega Sammy в отношении GAN пока остаются неизвестными. В настоящее время японская компания не имеет прямого отношения к регулируемому рынку спортивных ставок в Северной Америке. Но этот сегмент очень зависим от технологий.

Продажа GAN не вызывает удивления

Продажа GAN не является неожиданностью. Ранее в этом году ирландская компания объявила о стратегическом обзоре «для оценки возможных вариантов ускорения нашего пути к улучшению показателей прибыльности и более привлекательному профилю доходности». Такие обзоры часто приводят к продажам.

Кроме того, продажа Sega Sammy не удивительна, поскольку эта компания ранее взяла срочный кредит у кредитора GAN — Beach Point Capital. В рамках этой сделки Sega Sammy предоставила GAN кредит под более низкие проценты.