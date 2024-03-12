Politico: Затвердження переговорної рамки щодо вступу України в ЄС може затягнутися

Видання Politico пише, що 12 березня Єврокомісія представить переговорну рамку щодо вступу України до ЄС, але її затвердження може затягнутися ще на кілька місяців.

12 березня Єврокомісія має запропонувати так звані переговорні рамки для України та Молдови – документи, які визначають загальні принципи майбутніх переговорів про вступ. Після того їх мають обговорити і погодити держави-члени.

«Європейські дипломати і посадовці попереджають, що домовленість усіх 27 європейських столиць, що необхідна для формального початку переговорів, навряд чи можлива до європейських виборів у червні», – зазначає Politico.

Серед іншого, фактором є бажання деяких країн, щоб Україна і Молдова не випереджали на шляху до ЄС Боснію і Герцеговину.

За даними джерел видання, у 12 березня Єврокомісія дасть позитивну рекомендацію щодо початку з БіГ переговорів про вступ, а наступного тижня на зустрічі у Брюсселі лідери ЄС обговорять цю рекомендацію.