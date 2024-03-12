Прем’єр Чехії заявив про можливість збільшення закупівлі снарядів для ЗСУ

На додаток до закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для Збройних сил України у третіх країн, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов’язковому порядку.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє «Чеські новини».

«Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки», — сказав він.

Прем’єр зазначив, що до ініціативи приєдналися 18 країн.

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.