Реклама азартних ігор у Нідерландах злетіла у січні та лютому

Нове дослідження Nielsen вказує на те, що реклама азартних ігор у Нідерландах подвоїлася з того часу, як індустрія iGaming була легалізована. Онлайн-казино отримали зелене світло для початку роботи в країні у січні, і на даний момент у Нідерландах налічується 11 ліцензованих операторів казино.

Кількість рекламних оголошень про азартні ігри зросла з приблизно 170 000 до 360 000

Nielsen — аналітична фірма, яка спеціалізується на зборі та синтезі інформації та вимірі великих даних у численних секторах. В даний час вона працює більш ніж у 100 країнах світу, до яких входять і Нідерланди. В іі обов’язки входить моніторинг всієї діяльності геймінгу, зокрема рев’ю, як-от віп казино.

Як показують дані, отримані компанією щодо голландського ринку азартних ігор, у січні та лютому 2024 року було показано загалом 170 066 рекламних роликів про азартні ігри. За той же період у 2023 році їх кількість збільшилася до 366631.

Деякі члени парламенту та експерти з азартних ігор висловили своє занепокоєння щодо потенційного впливу азартних ігор на голландське суспільство. Арі Дійкстра, психолог з питань здоров’я, заявив, що йому, як людині, доводиться бачити багато рекламних роликів про індустрію, які можуть вплинути на вразливих споживачів і зрештою призвести до ігрової залежності.

Більшість членів Tweede Kamer також стурбовані збільшенням кількості реклами азартних ігор, оскільки вони також вважають, що це може призвести до ігрової залежності. Щодо членів парламенту, то вони закликають до суворіших правил щодо реклами азартних ігор. Уряд досі досить ефективно регулював цю галузь, тому посилення контролю над рекламою азартних ігор цілком можливе.

Сандер Деккер, міністр правового захисту, заявив, що побоювання Tweede Kamer будуть взяті до уваги, але вважає, що вводити заборону ще зарано.

Казино Голландії витратили понад $7,2 млн на рекламу

З 11 ліцензованих операторів казино в Нідерландах трон зайняло Holland Casino, яке витратило близько $7,2 млн на рекламу азартних ігор у січні та лютому. Holland Casino належить голландській державі, як і Toto, яка витратила $5,1 млн.

Далі FairPlayCasino витратило $3,7 млн, BataviaCasino – близько $3,6 млн, а Tombola – близько $2,9 млн на рекламу азартних ігор за той самий період.

Більше того, за даними Nielsen, із загальної кількості реклами азартних ігор за жовтень і листопад онлайн-гемблінг відхопив найзначніший шматок пирога — приблизно 273 000 оголошень, що набагато більше, ніж за аналогічний період 2020 року, який становив 170 000. Близько 88 % цих оголошень про онлайн-азартні ігри з’явилося на веб-сайтах, включаючи платформи соціальних мереж.

Телевізійних оголошень було не так багато, оскільки вони могли з’являтись лише у певний час доби. Tweede Kamer запропонував заборонити рекламу всіх видів азартних ігор до 21:00.