Росія втратила близько 300 тисяч військових в Україні, але час грає на користь Путіна − розвідка США

Росія у своїй загарбницькій війні проти України вже втратила близько 300 тисяч військових, але час починає грати на її користь, тож Путін ймовірно вважає, що його загальні розрахунки щодо війни працюють, повідомляє розвідка США — «Європейська правда» з посиланням на доповідь розвідувальної спільноти США

«Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни – близько 300 000 серед особового складу (в оригіналі вжито слово casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних втрат – ред.), тисячі танків та іншої бронетехніки».

Розвідка констатує, що Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати всю Україну, а армія РФ зіткнулася з нестачею особового складу, виснаженням військових, їх низьким моральним духом. Розвідка прогнозує, що ці проблеми будуть і надалі.

Водночас, зазначається, що окупанти змогли зірвати літні контрнаступальні операції України, і нині ситуація починає грати на користь Росії.

Зокрема, російський ОПК поступово нарощує виробництво далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дозволить Росії тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності.

Також в огляді йдеться про те, що Москва отримує незначні, але постійні успіхи на полі бою з кінця 2023 року і виграє від невизначеності з приводу того, на яку західну допомогу надалі може розраховувати Україна.

«Президент Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС», – повідомляє розвідка США.