Stake.com расширяет глобальное присутствие

Stake.com, криптоказино с лицензией Кюрасао и компания, стоящая за стриминговой платформой Kick, приложила значительные усилия для установления своего присутствия на регулируемых рынках. В Великобритании платформа работает как некриптовалютное игорное предприятие на основании лицензии Комиссии по азартным играм Великобритании (UKGC), полученной через провайдера TGP Limited.

Согласно требованиям британского регулятора азартных игр, операторы не могут принимать криптовалютные платежи за депозиты в азартных играх, ссылаясь на опасения, связанные с противодействием отмыванию денег и ответственной игровой практикой. В этом компании помогает новый партнер – joker казино.

Stake.com также заинтересована в выходе на австралийский рынок онлайн-гемблинга, что является непростой задачей. В Австралии до сих пор нет регулируемых онлайн-игр, хотя Betfair смогла получить доступ в страну несколько лет назад.

Также ходили слухи о том, что компания может захотеть приобрести Rush Street Interactive. Однако это было несколько месяцев назад, и с тех пор никакой новой информации не появилось.