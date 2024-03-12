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Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Іскандерів» та «Кинджалів»

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Іскандер» та «Кинджал».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Так, згідно з пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «НВК «Конструкторське бюро машинобудування», яка передбачає стягнення на користь держави активів фізичних та юридичних осіб.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет «Іскандер» та «Кинджал».

Третіми особами будуть заявлені:

  • акціонерне товариство «НВО «Високоточні комплекси»;
  • державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»;
  • товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад».

Мін’юст пояснив, що акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» є підприємством у РФ, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні та зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.

12 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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