Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Іскандерів» та «Кинджалів»

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Іскандер» та «Кинджал».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
Так, згідно з пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «НВК «Конструкторське бюро машинобудування», яка передбачає стягнення на користь держави активів фізичних та юридичних осіб.
Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет «Іскандер» та «Кинджал».
Третіми особами будуть заявлені:
- акціонерне товариство «НВО «Високоточні комплекси»;
- державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»;
- товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад».
Мін’юст пояснив, що акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» є підприємством у РФ, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні та зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.
Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.
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