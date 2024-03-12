Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Іскандерів» та «Кинджалів»

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Іскандер» та «Кинджал».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Так, згідно з пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», відомство хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «НВК «Конструкторське бюро машинобудування», яка передбачає стягнення на користь держави активів фізичних та юридичних осіб.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія відповідальна за розробку ракет «Іскандер» та «Кинджал».

Третіми особами будуть заявлені:

акціонерне товариство «НВО «Високоточні комплекси»;

державна корпорація зі сприяння розробленню, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех»;

товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад».

Мін’юст пояснив, що акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» є підприємством у РФ, яке розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні та зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Відомство уточнило, що це посилює військовий потенціал Російської Федерації, яка залучає зазначену військову техніку при здійсненні збройної агресії проти України.