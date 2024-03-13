Байден і Трамп набрали необхідну кількість голосів, щоб балотуватися на посаду президента США

Про це пише CNN.

Зазначається, що Байдену потрібно було набрати 1968 голосів, проте він перевищив цю кількість під час виборів у Джорджії. Результати також надходили з Міссісіпі, штату Вашингтон, Північних Маріанських островів і демократів, які проживають за кордоном.

Натомість Трамп набрав 1215 делегатів, необхідних для висунення в президенти від Республіканської партії.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, Трамп сказав, що немає часу святкувати, і натомість зосередився на перемозі над Байденом, якого він назвав «найгіршим» президентом в історії США.

Спершу про кількість голосів Байдена повідомляло The Hill.

За з прогнозами штабу, перемога на праймеріз у Джорджії дає Байдену достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії. Зазначається, що це фактично гарантує, що він знову зустрінеться з експрезидентом Дональдом Трампом у листопаді.

12 березня, у вівторок, у Джорджії та Вашингтоні пройшли протести проти риторики Байдена та його адміністрації щодо війни між Ізраїлем та ХАМАСу.

Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за «незареєстрованих», тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.