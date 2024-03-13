На болотах різко скочили ціни на бензин після удару безпілотників по нафтопереробних заводах

На російській біржі продовжує зростати Вартість бензину після того, як два великих нафтопереробних заводи вимушено призупинили роботу після атак дронів.
Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на дані Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі.
Вартість бензину марки А-95 за підсумками торгів 13 березня піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року.
За день ціна бензину А-95» зросла ще на 1,88% – до 60,57 тис. рублів за тонну. Востаннє вартість цього виду палива піднімалася вище за 60 тис. рублів за тонну 29 вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.
«Водночас бензин «А-92 13 березня подорожчав на 1,31% – до 48,18 тис. рублів за тонну.
Також на 0,79-1,69% за день зросли ціни на різні види дизпалива та мазут.
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