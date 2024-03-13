Пентагон: Китай опережает Россию и США в области гиперзвукового оружия

Китай значительно опережает Россию и Соединенные Штаты в области создания гиперзвукового оружия, заявил один из экспертов разведывательного управления Министерства обороны США.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, ведущий научный сотрудник управления Пол Фрейстлер отметил, что, по данным ведомства, Китай сосредоточил крупнейший арсенал гиперзвукового оружия, способного нести как ядерные, так и обычные боеголовки.

Наиболее эффективной он назвал ракету DF-17, принятую на вооружение в 2020 году и способную поражать объекты на расстоянии до 1600 километров. В 2021 году в ходе испытаний китайская ракета с гиперзвуковым боевым блоком облетела земной шар.

Россия, как заявили представители Пентагона, располагает тремя типами гиперзвукового оружия, которое уже применялось для ударов по Украине.

«В то время как Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукого оружия, и, судя по всему, поставили системы на боевое дежурство, Китай опережает Россию и по количеству таких систем и по инфраструктуре необходимой для их поддержки», – подчеркнул Фрейстлер.

По его словам, в течение последних двадцати лет Китай активно занимался исследованиями, созданием и испытаниями такого типа оружия.

Как указал Фрейстлер, с 2014 года Пекин испытает межконтинентальные ракеты с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками. Он также работает над гиперзвуковыми двигателями.