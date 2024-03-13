Пентагон може передати Україні ракети ATACMS більшої дальності — WSJ

Видання The Wall Street Journal повідомило, що американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, кажуть американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.