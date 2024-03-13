Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: 4 людини загинули, 43 — поранені

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по нашому місту. Співчуття рідним та близьким загиблих», — написав він.

Напередодні Вілкул повідомив, що у Кривому Розі внаслідок атаки було щонайменше три влучання.

Кривий Ріг: влучання у 9-поверхівку

«Пряме влучення в дев’ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює», — написав Вілкул о 19:26.

Станом на ранок 13 березня відомо про 4 загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки — в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям.

За словами Вілкула, наразі в лікарні залишаються ще 6 «важких», в тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їх життя.

«Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П’ятеро в операційній. «Важкі». Серед них – дитина», — написав голова ОВА Сергій Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальна операція завершилась після 22:00. Тоді було відомо про трьох загиблих — 2 жінки та чоловік. Ще близько 40 людей зазнали поранень, з них 10 дітей.

«У лікарнях міста зараз перебуває 17 доставлених туди поранених дорослих (з них 4 тяжких та 1 жінка у вкрай тяжкому стані), а також 9 дітей, один з них у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні Вілкула о 22:00.

Близько опівночі Лисак додав, що після вечірньої атаки ворога є восьмеро «важких» поранених. Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик.

Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Загалом поранених 44. Госпіталізовані понад два десятки людей. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Штаб допомоги працює на Східному-1 біля АТБ з 20:00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань.

Повітряні сили повідомляли про керовану авіаракету, імовірно Х-59, в напрямку Кривого Рогу.