 
«  
  »

Російська армія за добу втратила 980 військових

Про це 13 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 426 870 (+980) осіб,
  • танків ‒ 6752 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 921 (+20) од,
  • артилерійських систем – 10 554 (+31) од,
  • РСЗВ – 1017 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22) од,
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+1) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 932 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1699 (+8) од.
13 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  