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Ракетний удар 12 березня в 9-поверхівку у Кривому Розі: 4 людини загинули, 43 — поранені США оголосять про нову військову допомогу Україні на суму $400 млн » Російська армія за добу втратила 980 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 91 бойове зіткнення. Водночас українські бійці відбили атаки РФ на 7 напрямках та знищили 980 окупантів Про це 13 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 426 870 (+980) осіб,

танків ‒ 6752 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 921 (+20) од,

артилерійських систем – 10 554 (+31) од,

РСЗВ – 1017 (+1) од,

засоби ППО ‒ 715 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22) од,

крилаті ракети ‒ 1919 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 932 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 1699 (+8) од.