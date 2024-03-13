Російська армія за добу втратила 980 військових

Про це 13 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 426 870 (+980) осіб,
- танків ‒ 6752 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 921 (+20) од,
- артилерійських систем – 10 554 (+31) од,
- РСЗВ – 1017 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 715 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22) од,
- крилаті ракети ‒ 1919 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 932 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 1699 (+8) од.
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