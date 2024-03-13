Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися — спільна заява Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону»

«Спільна заява Легіону «Свобода Росії», Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону.

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.

Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!