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Російські добровольці анонсували удари по армії РФ у Бєлгороді і Курську

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися — спільна заява Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону»

«Спільна заява Легіону «Свобода Росії», Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону.

Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Бєлгород, чиновників Бєлгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує.

Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (здебільшого жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!

13 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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