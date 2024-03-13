Румунський президент Йоганніс оголосив про свою участь у виборах генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що братиме участь у виборах генерального секретаря НАТО

Про це він оголосив на пресконференції в Котроченському палаці, повідомляє RFI.

«Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО», — заявив Йоганніс.

Він додав, що минуло два десятиліття з тих пір, як Румунія стала членом Альянсу, що «протягом 75 років просуває демократію та свободу та створив широку мережу партнерів».

Президент Румунії зауважив, що основними цінностями НАТО є верховенство права, коли повага до основних прав і свобод — це «компас, який вів нас до консолідації демократії».

«Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії», — сказав Йоганніс.

Він наголосив, що кордони Північноатлантичного Альянсу — це першочергове питання, а зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.

«Військовий конфлікт в Європі — це реальність, яка ще кілька років тому здавалася неймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту», — додав очільник Румунії.

Також Йоганніс підкреслив, його країна довела, що є опорою стабільності й безпеки в регіоні. Румунія ініціювала національний пакт з усіма країнами-членами Альянсу про виділення 2% ВВП на оборону. Зараз Бухарест досяг 2,5% ВВП.