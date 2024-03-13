СБУ вночі атакувала дронами три нафтопереробних заводи у Росії — джерело

Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи — не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська обл) та Кірішах (Ленінградська обл). Джерела підтверджують, що ці атаки — продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

«Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», — додає джерело.

Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у рф.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.