США оголосять про нову військову допомогу Україні на суму $400 млн

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, про який можуть офіційно оголосити вже у вівторок, 12 березня — агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців, які спілкувалися на умовах анонімності

Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком за останні місяці на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

Наразі незрозуміло, звідки Білий дім візьме кошти на фінансування пакета для України, але раніше ЗМІ повідомляли, що одним із варіантів є використання бюджету американської армії.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відчиненими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.