США стурбовані корупцією та ерозією демократії в Угорщині

У Білому домі висловили стурбованість наступом Угорщини на демократичні інститути, а також ситуацією з корупцією в країні.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє «Європейська правда».

«Що я скажу від імені адміністрації Байдена, так це те, що ми не приховували нашого глибокого занепокоєння наступом Будапешта на демократичні інститути, зокрема на судову владу, корупцією в Угорщині та іншими проявами ерозії демократії в країні з боку її керівництва», – зазначив Салліван у відповідь на запитання, чи вважає уряд США диктатурою Угорщину.

За його словами, це те, про що Вашингтон напряму говорив з Будапештом.

«Наша позиція полягає в тому, що Угорщина здійснила наступ на демократичні інститути, і це залишається для нас джерелом серйозного занепокоєння», – наголосив представник Білого дому.