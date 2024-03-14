Данія запровадить обов’язковий призов жінок на військову службу з 2026 року

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Bloomberg.

Вона зазначила, що фінансування оборони країни відбуватиметься коштом держборгу.

Водночас Фредеріксен розповіла, чисельність збройних сил Данії буде збільшена, оскільки з 2026 року в країні діятиме обов’язковий призов жінок. Вона додала: це також відповідатиме цінностям щодо гендерної рівності в країні.

Наразі жінки в Данії можуть проходити військову службу на добровільних засадах. Чоловіки ж зобов’язані служити, якщо їх призивають за лотерейною системою.

Bloomberg зазначає, Данія пішла на такий крок на тлі запевнень кандидата у президенти США Дональда Трампа в тому, що він заохочуватиме Росію «робити все, що їм заманеться» з країнами-членами НАТО, які не виконали зобов’язання щодо виділення 2% ВВП на потреби оборони.

Новий бюджет Данії передбачає, що держава виділить 2,4% ВВП на свою оборону й допомогу Україні, а з 2025 року — 2% ВВП без урахування поставок Києву.

«Данія не повинна бути країною, яку захищають інші, і цілком розумно очікувати або вимагати, щоб усі союзники виконали обіцянку, яку ми дали одне одному», — сказала прем’єр-міністерка Данії.