ISW попередив про небезпеку раптового прориву російських військ

Дефіцит боєприпасів та військового обладнання, який спричинили затримки допомоги з США, може зробити нинішню лінію фронту дуже вразливою. Цим можуть скористатися російські війська для раптового прориву — Інститут вивчення війни (ISW)

На думку військових аналітиків, те, що Україна надає пріоритет секторам, де найбільше загрожують інтенсивні російські наступальні операції, може створити вразливі ділянки в інших місцях.

Фахівці інституту попередили, що російські війська зможуть скористатися цим для раптового і несподіваного просування вперед. Прорив може трапитися при умові, якщо поставки зброї українським військовим і надалі скорочуватимуться.

ISW зауважив, що те, що Росія зберігає ініціативу на всьому театрі бойових дій, збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці лінії фронту.

ISW зазначає, що українські військові, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів і визначають пріоритетні ділянки на фронті.