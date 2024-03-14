Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 із 36 БПЛА

Про це пише Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що ворог запустив 36 безпілотників типу Shahed. Натомість українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 22 безпілотники.
Водночас російська армія атакувала Харків ракетами С-300, проте Генштаб не уточнив інформацію щодо цих повітряних цілей.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в регіоні українська ППО знищила три ворожі «шахеди». Натомість Сили оборони півдня повідомили, що в межах Миколаївської області було знищено 2 безпілотники.
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