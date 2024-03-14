Сили оборони відбили 29 атак на Новопавлівському напрямку та 20 — на Авдіївському ЗСУ за добу знищили 970 окупантів » Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 із 36 БПЛА Вночі 14 березня російська терористична армія намагалася атакувати територію України ударними дронами та ракетами. Українська ППО знищила 22 безпілотники Про це пише Генштаб ЗСУ. Зазначається, що ворог запустив 36 безпілотників типу Shahed. Натомість українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 22 безпілотники. Водночас російська армія атакувала Харків ракетами С-300, проте Генштаб не уточнив інформацію щодо цих повітряних цілей. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в регіоні українська ППО знищила три ворожі «шахеди». Натомість Сили оборони півдня повідомили, що в межах Миколаївської області було знищено 2 безпілотники.