Ракети Taurus для України: бундестаг знову провалив голосування

Про це пише Укрінформ.

Поіменне голосування проводилося не за поданням опозиції, а за рекомендацією комітету бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію. За це проголосували 495 депутатів, проти — 190, утрималися — 5.

Голосуванню передували півторагодинні дебати. У своїх виступах депутати, навіть від «Зелених» і лібералів, які входять до панівної коаліції, переважно підтримували ідею передачі Україні далекобійних ракет. Утім під час голосування ці дві партії змушені були дотримуватися коаліційної дисципліни та голосувати разом із Соціал-демократичною партією проти. Напередодні також у бундестазі канцлер Олаф Шольц, який є членом СДПН, категорично відкинув можливість передачі Україні цих ракет.

Проти виступили також правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» та ліві, які постійно закликають до припинення постачання взагалі будь-якої зброї Україні, що, на їхню думку, відкриє шлях до мирних переговорів.

Партії демократичного центру — як коаліція, так і опозиція — акцентували на тому, що внутрішньополітичні сварки грають на руку російській пропаганді, Путіну, який намагається посіяти розбрат у західних демократіях і посилити розбіжності, використовуючи тему допомоги Україні.

На дебатах були присутні кілька міністрів уряду, серед яких очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус й голова МЗС Анналена Бербок.