Шерон Стоун заявила, що продюсер Роберт Еванс пропонував їй зайнятися сексом з колегою заради фільму

Про це пише Variety.

Американська акторка Шерон Стоун в епізоді подкасту The Louis Theroux Podcast розповіла про зйомки трилера 1993 року режисера Філліпа Нойса «Щепка». У стрічці вона зіграла редакторку видавництва, яка переїжджає в ексклюзивний багатоквартирний будинок у Нью-Йорку та виявляє, що його мешканці ховають темні таємниці.

Її партнером на знімальному майданчику став Біллі Болдвін. Як поділилась Стоун, продюсер стрічки Роберт Еванс нібито хотів, щоб між нею і Болдвіном було більше «хімії на екрані», тому що це «врятувало б фільм».

«Він бігає по своєму офісу в сонцезахисних окулярах і пояснює мені, що він спав з Авою Гарднер, а я повинна спати з Біллі Болдвіном, тому що якби я переспала з Біллі Болдвіном, гра Біллі Болдвіна покращилася б. І нам потрібно було, щоб Біллі став кращим у фільмі, тому що це була проблема. Якби я могла переспати з Біллі, тоді у нас була б хімія на екрані, і якби я просто займалася з ним сексом, тоді це врятувало б фільм», — пригадала Стоун розмову з Евансом.

Раніше у своїх мемуарах 2021 року «Краса жити двічі» акторка описувала цей момент, не називаючи імені Еванса. У книзі вона розкритикувала гру Біллі Болдвіна, написавши, що їм потрібно було просто найняти хорошого актора, а не примушувати її спати з Болдвіном, щоб зробити хорошого актора з нього.

«Ти думаєш, якщо я його тр**ну, він стане хорошим актором? Ніхто не буває таким хорошим у ліжку. Я думаю, вони могли просто найняти талановитого актора, когось, хто міг би поставити сцену та запам’ятати його репліки. Я також вважаю, що вони могли самі його тр**нути і не втягувати мене. Моєю роботою було грати, і я це сказала. Це не була популярна відповідь. Мене вважали складною», — написала Шерон.

У подкасті вона додала, що справжньою проблемою у фільмі була вона сама, тому що вона була такою «не схожою на справжню акторку, яка могла б просто тр**нути його і поставити все на свої місця».

На момент зйомок «Щепки» Стоун стала успішною акторкою після виходу блокбастера «Основний інстинкт». Вона пригадала: «Мені не потрібно було спати з Майклом Дугласом. Майкл міг прийти на роботу і знати, як досягти потрібного рівня, і виконувати репліки, і репетирувати, і грати. Тепер раптом я опинився в ситуації «я мушу тр**ати людей».

Пізніше актор Біллі Болдвін опублікував у X реакцію на слова Стоун у подкасті.

«Не знаю, чому Шерон Стоун продовжує говорити про мене стільки років потому? Вона все ще закохана в мене, чи вона все ще страждає через стільки років, тому що я уникав її залицянь?… У мене стільки бруду на неї, що в неї б закрутилася голова, але я мовчав», — написав Болдвін.