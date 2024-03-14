Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США у вигляді кредиту

Про це, як пише Reuters, Денис Малюська сказав на пресконференції у Вашингтоні.

За словами міністра, вони із заступницею Іриною Мудрою отримали «досить оптимістичні» сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні.

«Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана», – сказав міністр юстиції.

Денис Малюська також заявив, що Україна готова отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту. Проте остаточне рішення за Міністерством фінансів.

«Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають», – йдеться у заяві Малюськи.