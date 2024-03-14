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Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 із 36 БПЛА Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США у вигляді кредиту » ЗСУ за добу знищили 970 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Водночас українські бійці відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили 970 окупантів Про це 14 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 427 840 (+970) осіб,

танків ‒ 6757 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 938 (+17) од,

артилерійських систем – 10 565 (+11) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 717 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15) од,

крилаті ракети ‒ 1920 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 959 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1708 (+9) од.