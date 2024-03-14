ЗСУ за добу знищили 970 окупантів

Про це 14 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 427 840 (+970) осіб,
- танків ‒ 6757 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 938 (+17) од,
- артилерійських систем – 10 565 (+11) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 717 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15) од,
- крилаті ракети ‒ 1920 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 959 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 1708 (+9) од.
Leave a Reply