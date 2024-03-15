Через обстріли знеструмлено 397 населених пунктів України

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

На Дніпропетровщині через бойові дії знеструмлено майже 500 абонентів.

Через бойові дії відключилось обладнання підстанції на Донеччині, внаслідок чого знеструмилися майже 8 тис. побутових споживачів та шахта (у шахті перебувало 5 працівників). Шахту наразі заживлено за допомогою генератора. Усього в області через атаки ворога залишаються знеструмленими 76 населених пунктів.

Унаслідок ракетних обстрілів у двох громадах на Чернігівщині пошкоджено повітряні лінії 10 кВ, знеструмлено близько 1,5 тис. споживачів.

Унаслідок бойових дій без енергопостачання залишаються 3,7 тис. споживачів у 50 населених пунктах Запорізької області. Енергетики повернули в роботу лінію 330 кВ, яка живить Запорізьку АЕС.

У Сумській області бойові дії перешкоджають проведенню аварійно-відновлювальних робіт, енергетики чекають на дозвіл військових для проїзду до місць пошкоджень. Без світла залишаються понад 8530 споживачів. Усього в області знеструмлено 87 населених пунктів (понад 8,5 тис. абонентів).

У Харківській області внаслідок нових обстрілів знеструмлено 1937 споживачів. Усього в області залишаються без світла понад 17,5 тис. точок обліку у 63 населених пунктах.

У Херсоні знеструмлено понад 3 тис. абонентів. В області без світла залишаються майже 26 тис. точок обліку у 45 населених пунктах.