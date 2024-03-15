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Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкриють у Запоріжжі

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сьогодні маємо шукати всі можливі шляхи, щоб вмотивованих людей рекрутувати в ЗСУ. Тому в Запоріжжі відкриється новий рекрутинговий центр, ми відкриваємо його спільно з Міністерством оборони», — оголосив він.

Федоров підкреслив, що рекрутинговий центр не є військкоматом та додав: охочим у центрі розкажуть про бригади та яку професію можна обрати для себе.

«Людина гарантовано отримає цю професію, і це вкрай важливо», — акцентував голова Запорізької ОВА.

Також Федоров зауважив, що з 1 березня відкритий набір до трьох військових частин, які боронять Україну безпосередньо на Запорізькій лінії фронту.

15 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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