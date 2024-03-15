Foreign Policy: Росія вже готується до наступної війни — з НАТО

Кремль розпочинає реструктуризацію та розширення своїх збройних сил в очікуванні можливого конфлікту з НАТО протягом наступних 10 років, заявили керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії.

Про це пише Foreign Policy.

Незважаючи на очікування президента Росії Володимира Путіна про швидке захоплення української столиці, перші місяці вторгнення виявили серйозні недоліки у російському військовому плануванні. Слабо оснащені російські військові зіткнулися із жорстким опором з боку української армії. Цей факт викликав недовіру експертів, а також офіційних осіб США та інших країн, які почали вважати російську армію менш потужною, як стверджувалося раніше. Ентоні Блінке навіть заявив, що «російська армія, ймовірно, є другою за силою не у світі, а в Україні». Однак у міру продовження війни Росія, очолювана Володимиром Путіним, починає виявляти велику впевненість. Його головний політичний опонент, Олексій Навальний, помер, а життєво важлива військова допомога США для України сильно зупинилася у Конгресі. Росія також переключила свою економіку на військову основу, стимулюючи оборонне виробництво та досягаючи економічного зростання, незважаючи на міжнародні санкції.

Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін висловив думку, що «все переважно йде за планом» для Росії.

Він зазначив, що російські військові керівники швидко здобувають уроки з початкових помилок війни і швидко адаптуються. Вони стають більш гнучкими та здатними вирішувати проблеми на полі бою протягом кількох місяців. Російська централізована структура управління навчається повільно, але коли освоює нові методи, здатна систематизувати в армії і оборонці. Росіяни традиційно віддавали перевагу масовому підходу при вирішенні своїх питань і проблем, а анонсовані реформи ЗС РФ, ймовірно, призведуть до створення низькотехнологічної армії з вогневою потужністю та артилерією, що зберігає радянський зразок, зазначив Каупо Розін.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, попередив про можливість атаки Росії на країну-члена НАТО протягом п’яти-восьми років, а Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії, наголосив на необхідності перегляду позиції та оцінок Північноатлантичного альянсу у світлі швидкості переозброєння Російської Федерації. Також генерал Патрік Сандерс, командувач британської армії, раніше попередив про необхідність готовності британського суспільства до потенційного конфлікту з Росією. Однак Каупо Розін зазначив, що війна між Росією та НАТО не є неминучою і залежить від діяльності країн на Заході.

Він наголосив на важливості підтримки України в цій війні, оскільки майбутнє Європи багато в чому залежить від результату цього конфлікту.