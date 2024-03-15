Пентагон розкритикував ідею надання допомоги Україні у вигляді кредиту

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх розкритикувала ідею спікера Палати представників Майка Джонсона щодо виділення Україні допомоги у вигляді кредиту.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Представник Міноборони США наголосила, що саме пряма допомога, а не позика – найкращий спосіб підтримати Україну.

Варто нагадати, що спікер Палати представників США протягом місяця блокує розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, за ним Київ має отримати 61 млрд доларів військової та економічної допомоги.

“Сенат проголосував за цей документ ще 13 лютого. З того часу спікер Палати представників так і не поставив законопроєкт на голосування нижньої палати американського парламенту, яка має його остаточно затвердити. За цей час президент США Джо Байден неодноразово звертався до Конгресу, вимагаючи погодити допомогу Україні, проте Джонсон залишився глухим до будь-яких умовлянь”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що вичерпавши всі причини, і опинившись під загрозою того, що конгресмени винесуть законопроєкт на голосування в обхід спікера, Майк Джонсон пообіцяв через деякий час подати власну редакцію документа, де частина коштів буде оформлена у вигляді кредиту.