Прогноз погоди на вихідні 16–17 березня: вікенд під кодовою назвою «Краще залишитися вдома»

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде малоприємною — прохолодною, похмурою і в багатьох регіонах дощовою. Денна температура буде типовою для середини березня, а нічні морози нарешті відступлять.

Погода в суботу 16 березня

Небо над Україною у суботу затягне щільними хмарами. В більшості областей упродовж дня з перервами мрячитиме, на півдні та в центрі місцями пройде невеликий дощ.

На півночі країни, а також на Луганщині термометри покажуть +6…+9 °С (уночі — +2 °С), на півдні, в центрі та західних регіонах — +9…+11 °С (уночі — +3…+5 °С).

Погода в неділю 17 березня

У неділю повітря на сході та в центрі країни прогріється до +10…+12 °С, а на півдні — до +11…+14 °С (уночі — до +3…+5 °С). У західних та північних регіонах удень буде прохолодно — лише +6…+9 °С (уночі — +4 °С).

До кінця тижня небо не проясниться — дощі пройдуть у всіх західних, центральних і північних областях. Сильний дощ можливий в Івано-Франківській, Житомирській , Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій областях та на Закарпатті (до 10 мм). Утім, це чудова нагода провести останній день Колодія у сімейному колі!

Спробуйте здивувати близьких оригінальними начинками для млинців. Наприклад, у Франції їх подають із апельсиновим лікером, американці щедро поливають свої панкейки кленовим сиропом, а шведи традиційно варять запашний соус із брусниці. А можна за давньою українською традицією наліпити вареників із сиром, маком, капустою чи картоплею.

Погода в понеділок 18 березня

Новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди по всій країні. Опади ймовірні у всіх західних, північних і центральних регіонах України, сильний дощ (до 11 мм) очікується у Черкаській, Одеській, Київській та Житомирській областях.

На сході, в центрі та на півдні стовпчики термометрів удень піднімуться до +10…+12 °С (уночі — до +3…+5 °С). На півночі та заході синоптики прогнозують до +6…+8 °С (уночі — до +2…+5 °С), за винятком Закарпаття — тут погода на початку тижня буде теплішою, повітря прогріється до +10…+12 °С.

Народні прикмети та вірування

Голосне щебетання птахів 16 березня вважалося головною прикметою швидкого потепління. Дощ віщував холодний квітень, а туман чи іній зранку — дощову весну.

Якщо погода 17 березня була похмурою і дощовою, від решти весняних місяців чекали тепла і сонця. Також цього дня дивились на дерева: якщо пташки вже починали мостити гнізда, літо повинно було «початися» в травні.