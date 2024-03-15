РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одеси ракетами: загинули 8 людей

Про це повідомили Повітряні Сили.

У ПС о 11:04 заявили про ракету на місто. В ОВА закликали бути в укриттях. За даними Суспільне.Одеса, в місті пролунало мінімум 4 вибухи.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали люди, на місці працюють усі необхідні служби. Пізніше Кіпер уточнив, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

«Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога», — додав він.

У ДСНС розповіли, що внаслідок ракетного удару РФ по Одесі було пошкоджено цивільну інфраструктуру: на місці влучання виникла пожежа, тож рятувальники ДСНС прибули на місце влучання й одразу розпочали гасіння вогню, розбір завалів та пошук постраждалих.

«Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник. За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 — співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога», — йдеться у повідомленні.

Ворожий удар пошкодив 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Станом на 13:22 тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку.

Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що наразі відомо про вісьмох загиблих, ще понад 20 людей зазнали поранень.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).