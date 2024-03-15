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На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ, на Авдіївському відбито 20 ворожих штурмів Дрони ГУР уразили нафтопереробний завод у Калузькій області РФ » Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів Про це 15 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 428 420 (+580) осіб,

танків ‒ 6758 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 949 (+11) од,

артилерійських систем – 10 580 (+15) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 717 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34) од,

крилаті ракети ‒ 1920 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 993 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1711 (+3) од.