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Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 15 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 428 420 (+580) осіб,
  • танків ‒ 6758 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 949 (+11) од,
  • артилерійських систем – 10 580 (+15) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 717 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34) од,
  • крилаті ракети ‒ 1920 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 993 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1711 (+3) од.
15 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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