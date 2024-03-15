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У Греції археологи виявили уламки кораблів, датовані 3000 роком до нашої ери

Про це пише Daily Sabah.

Міністерство культури Греції повідомило, що археологи, які проводили підводні дослідження поблизу острова Касос у південному Егейському морі, виявили залишки 10 затонулих кораблів, які, як вважається, перевозили товари з Іспанії, Італії та берегів Африки.

Уламки кораблів датуються періодом між 3000 р. до нашої ери і 300 р. нашої ери. Дослідницька група Національного дослідницького фонду співпрацює з Міністерством культури Греції з 2019 року, провівши чотири дослідницькі місії на острові.

Серед знахідок — керамічні пляшки римського періоду, кам’яний якір архаїчного періоду та такі предмети, як іспанська амфора 150-170 років нашої ери.

Дослідження планують зафіксувати у формі документального фільму, який буде показано на провідних міжнародних фестивалях археологічного кіно.

15 марта, 2024 | Category: Мир, Наука, Новини українською, Новости

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