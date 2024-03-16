Франція, Німеччина і Польща єдині і мають намір ніколи не дозволити Росії перемогти — Макрон

Франція, Німеччина і Польща в питанні війни в Україні «єдині, сповнені рішучості» і «мають намір ніколи не дозволити Росії перемогти», заявив французький президент Еммануель Макрон.

«…ми троє єдині, сповнені рішучості, однаково чітко розуміємо ситуацію в Україні та сповнені рішучості ніколи не дозволити Росії перемогти і до кінця підтримувати український народ, — це сила для нас, наших народів, нашої безпеки і нашої Європи», — сказав Макрон у п’ятницю в Берліні на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Макрон запевнив, що «ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно» і наголосив, що «ніколи не візьмемо на себе ініціативу в будь-якій ескалації».

Французький лідер знову зазначив, що в Україні на карту поставлено «безпеку європейців і нашу власну».