G7 попередила Іран про санкції через постачання Росії балістичних ракет

Країни «Групи семи» 15 березня попередили Іран, що запровадять проти нього санкції в разі постачання Росії балістичних ракет, які вона буде використовувати у своєму повномасштабному вторгненні в Україну — текст заяви в розпорядженні «Європейської правди»
G7 повторила заклик до третіх сторін негайно припинити матеріальну підтримку «незаконній і невиправданій агресивній війні Росії проти України».
«Украй стурбовані повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передачі Росії балістичних ракет і пов’язаних з ними технологій після того, як він поставив російському режиму безпілотники, які використовуються в безперервних атаках на цивільне населення в Україні», – йдеться в заяві.
«Група семи» вказала, що постачання іранських балістичних ракет Росії посилить регіональну дестабілізацію і стане суттєвою ескалацією підтримки війни в Україні з боку Тегерана.
«Якщо Іран вирішить надати балістичні ракети або пов’язані з ними технології Росії, ми готові швидко і скоординовано відреагувати на це, зокрема за допомогою нових і значних заходів проти Ірану», – підсумовується в заяві.
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