Після зустрічі з Макроном та Туском Шольц пообіцяв більше військової допомоги Україні

Під час пресконференції у Берліні, яка відбулася сьогодні, 15 березня, канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єром Польщі Дональдом Туском пообіцяв надавати Україні більше допомоги, а зокрема і військової.

Очільник Бундестагу запевнив, що європейські країни будуть купувати значно більше зброї для потреб ЗСУ. Також він пообіцяв, що разом із партнерами Німеччина буде виробляти зброю та боєприпаси на території України.

Канцлер повідомив, що російський диктатор Путін повинен зрозуміти, що Європа і надалі буде підтримувати Україну і робити все для її перемоги, зокрема, використовувати заморожені російські активи.