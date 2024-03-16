Правляча коаліція Німеччини підтримала передачу Taurus Україні в Європарламенті

Більша частина правлячої коаліції Німеччини підтримала в Європарламенті резолюцію щодо передачі Україні ракет Taurus.

Про це повідомляє Bild.

Під час засідання Європарламенту в Страсбурзі політики з СДПН, ВДП і «Зелених» проголосували здебільшого за резолюцію про те, що Києву необхідні вищезгадані ракети. Це відбулось на тлі того, що депутати Бундестагу, 14 березня, не ухвалили рішення щодо передачі Україні Taurus.

Голосування в Європарламенті відбулось щодо резолюції про «необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС». В 11 пункті документа підкреслювалось, що: «Країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, систем Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видів артилерії і боєприпасів, а також дронів».

Як пише видання, під час голосування:

451 депутат підтримав резолюцію;

46 — виступили проти;

49 — утримались.

У тому ж числі представники ВДП й «Зелених» одноголосно проголосували за резолюцію.

«Голосування в Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора в Берліні зі своєю лінією. Незважаючи на те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, «Зелених» і ВДП, представлення протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців», — заявив голова групи ХДС/ХСС у парламенті ЄС Даніель Каспарі.