Хочу вести свою рубрику

Армія РФ завдала 10 ракетних та 68 авіаційних ударів по Україні РФ атакувала Одесу ракетами: 20 людей загинуло » Сили оборони знищили 1160 окупантів Українські захисники протягом минулої доби відбили атаки ворога на 7 напрямках та знищили щонайменше 1160 окупантів та 21 танк Про це 16 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 429 580 (+1160) осіб,

танків ‒ 6779 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24) од,

артилерійських систем – 10 606 (+26) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 719 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14) од,

крилаті ракети ‒ 1922 (+2) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 1712 (+1) од.