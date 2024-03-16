Сили оборони знищили 1160 окупантів

Про це 16 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 429 580 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6779 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 973 (+24) од,
- артилерійських систем – 10 606 (+26) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 719 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14) од,
- крилаті ракети ‒ 1922 (+2) од,
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 024 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1712 (+1) од.
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