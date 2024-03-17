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11 танків і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 17.03.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 430 740 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6790 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 997 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10 634 (+38) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4) од,
  • крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 073 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1723 (+11) од.
17 марта, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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