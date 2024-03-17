Українські дрони влучили у Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї Белый дом: Отправка военнослужащих в Украину – суверенное решение каждого государства » 11 танків і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Окупанти 28 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку, на Сумщині зупинено дві спроби проникнення ДРГ Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 430 740 (+1160) осіб,

танків ‒ 6790 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 997 (+24) од,

артилерійських систем – 10 634 (+38) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4) од,

крилаті ракети ‒ 1922 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 073 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1723 (+11) од.